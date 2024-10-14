Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустит матч команды 14 октября с московским «Динамо» из-за состояния здоровья. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Функции главного тренера «Спартака» в этом дерби возложены на Алексея Ковалёва.

Сейчас московский клуб находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 14 играх команда набрала 20 очков.

В последнем матче 12 октября «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс» (3:0). Московское «Динамо» в этот же день одержало победу над уфимским «Салаватом Юлаевым».

12 сентября 2024 года «Динамо» из Москвы и «Спартак» уже сыграли друг с другом, тогда со счётом 4:2 победил «Спартак».