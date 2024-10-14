Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук выбыл из игры из-за травмы

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук выбыл из игры из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук выбыл из игры из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Пол Морис.

«Он будет отсутствовать примерно неделю. Я думаю, он вернётся к игре с «Миннесотой» дома», — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды».

Матч с «Миннесотой» состоится 23 октября в 1:30 мск. В случае, если Ткачук успеет восстановиться к этому моменту, то пропустит только пять игр команды.

Американец успел поучаствовать в двух матчах «Флориды» в сезоне-2024/2025, он забросил в них две шайбы.

Напомним, в минувшем сезоне команда из Санрайза стала обладателем Кубка Стэнли, для Мэттью это был первый в карьере главный трофей НХЛ.

Материалы по теме
«Это было лучшее лето в моей жизни, потом случилось немыслимое». М. Ткачук о смерти Годро
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android