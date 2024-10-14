«Ак Барс» одержал крупную сухую победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:0 (2:0, 2:1, 1:0).

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, оформивший дубль, Артём Галимов.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. «Металлург» располагается там же на шестой строчке, заработав 16 очков после 17 игр.

Для магнитогорцев это второе поражение в семи последних матчах. «Ак Барс» победил первый раз после трёх проигрышей подряд.