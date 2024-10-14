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Металлург — Ак Барс, результат матча 12 октября 2024 года, счет 0:5, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» одержал крупную сухую победу над «Металлургом» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. «Ак Барс» одержал победу со счётом 5:0 (2:0, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Петан, Барабанов) – 07:58 (5x5)     0:2 Сафонов – 10:07 (5x4)     0:3 Семёнов (Кошелев, Лямкин) – 36:36 (5x5)     0:4 Галимов (Юдин) – 37:56 (5x5)     0:5 Семёнов (Лямкин, Крутов) – 51:50 (5x5)    

В составе казанской команды заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, оформивший дубль, Артём Галимов.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 14 матчей. «Металлург» располагается там же на шестой строчке, заработав 16 очков после 17 игр.

Для магнитогорцев это второе поражение в семи последних матчах. «Ак Барс» победил первый раз после трёх проигрышей подряд.

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