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МХЛ в рамках новой стратегии развития хочет повысить сумму минимального контракта игрока

МХЛ в рамках новой стратегии развития хочет повысить сумму минимального контракта игрока
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Сегодня, 14 октября, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов представил стратегию развития Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В качестве ключевой миссии МХЛ обозначено проведение спортивных соревнований на максимально высоком уровне, который будет способствовать развитию навыков хоккеиста для дальнейшего перехода из МХЛ в КХЛ.

К 2027 году в области маркетинга лига намерена достичь высокого интереса аудитории в контексте посещения матчей и потребления медиапродуктов.

МХЛ планирует усовершенствовать правила игры, внедрить рейтинг клубов лиги и повысить сумму минимального контракта игрока.

В лиге также хотят изменить даты предсезонных сборов и организовать сервис «обратной связи» для игроков.

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