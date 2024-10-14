«Авангард» прервал шестиматчевую серию побед «Трактора» благодаря дублю Рида Буше
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и омский «Авангард». Команды играли на «Арене-Трактор» в Челябинске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5) 1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5) 1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5) 1:3 Буше (Вей, Шарипзянов) – 58:32 (en)
В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Линден Вей, Рид Буше, оформивший дубль. За «Трактор» забил Никита Тертышный.
«Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 16 матчей. «Трактор» располагается там же на шестой строчке, заработав 22 очка после 15 игр.
Ранее челябинская команда выиграла в шести встречах подряд. «Авангард» уступил в двух последних предыдущих матчах.
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