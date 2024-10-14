«Авангард» прервал шестиматчевую серию побед «Трактора» благодаря дублю Рида Буше

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и омский «Авангард». Команды играли на «Арене-Трактор» в Челябинске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Линден Вей, Рид Буше, оформивший дубль. За «Трактор» забил Никита Тертышный.

«Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 16 матчей. «Трактор» располагается там же на шестой строчке, заработав 22 очка после 15 игр.

Ранее челябинская команда выиграла в шести встречах подряд. «Авангард» уступил в двух последних предыдущих матчах.