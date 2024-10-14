Максим Сушинский назвал причину низкой результативности «Авангарда»

Экс-игрок «Авангарда» Максим Сушинский объяснил низкую результативность омской команды на старте сезона-2024/2025 в КХЛ.

«Низкая результативность связана с обороной. От неё плясать надо, а не от атаки. Надо смотреть, сколько пропускает «Авангард». Здесь всё кроется, потому что отыгрываться всегда тяжелее. Когда ведёшь в счёте, команда бежит и старается забить как можно больше. Здесь обратная ситуация.

Пытаешься догнать, а пропускаешь ещё и ещё. У команды сейчас ментальная проблема, которая пройдёт, и все забудут неудачную серию. Такое бывает у всех клубов. На «Авангард» давит результат, и хоккеисты думают об этом», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Напомним, «Авангард» начал сезон с трёх побед подряд, а позже потерпел семь поражений. В матче 14 октября омская команда одержала победу над «Трактором», прервав их шестиматчевую успешную серию.