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Гендиректор «Авангарда» Чистяков высказался о победе команды над «Трактором»

Гендиректор «Авангарда» Чистяков высказался о победе команды над «Трактором»
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков поздравил команду с долгожданной победой. Сегодня, 14 октября, «Трактор» уступил омской команде со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5)     1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5)     1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5)     1:3 Буше (Вей, Шарипзянов) – 58:32 (en)    

«Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.

Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.

Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждём встречи с вами», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее омская команда находилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, после победы над «Трактором» поднялась на девятую строчку и располагается в шаге от зоны плей-офф.

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