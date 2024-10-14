Гендиректор «Авангарда» Чистяков высказался о победе команды над «Трактором»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков поздравил команду с долгожданной победой. Сегодня, 14 октября, «Трактор» уступил омской команде со счётом 1:3.

«Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны.

Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять.

Едем домой, продолжаем работу. Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию. Очень ждём встречи с вами», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее омская команда находилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, после победы над «Трактором» поднялась на девятую строчку и располагается в шаге от зоны плей-офф.