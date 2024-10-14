«Матч был нашим, пока не стали проигрывать». Ткачёв — о матче с «Авангардом»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв объяснил, почему команда уступила «Авангарду» со счётом 1:3.

– Матч был нашим до тех пор, пока мы не стали проигрывать. Начали неплохо, повели в счёте, но потом начали немного пассивно играть. Отдавали сопернику достаточно много пространства, шайбу на владение. К сожалению, начали играть только после того, когда начали уступать по ходу матча. Из хорошего, что надо перенести на следующий – это концовка встречи.

— Сегодня были видимые проблемы с реализацией. Это чистое невезение?

— Это тоже компонент работы, который мы должны тренировать. Здорово сыграл вратарь, самоотверженно играла команда соперника. С нашей стороны нужно быть чуть понацеленнее и хладнокровнее в завершении.

— Вы являетесь сейчас лидерами на Востоке. Это как-то мотивирует, придаёт больше ответственности?

— И то, и то одновременно. Конечно, хочется оставлять за собой лидерство. Но, к сожалению, сегодня нам не удалось это сделать.

— Очередной аншлаг в Челябинске. Привыкли, что трибуны всегда полные?

— Конечно, к хорошему быстро привыкаешь. Каждый новый матч ты приходишь заново на арену и наслаждаешься. Это часть твоей жизни. Наши болельщики – это огромное счастье, — сказал Ткачёв «Чемпионату».

Напомним, «Трактор» выиграл в шести предыдущих матчах подряд.