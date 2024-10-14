«Очень значимо и важно». Голкипер «Ак Барса» — о победе над «Металлургом»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о сухой крупной победе над «Металлургом» со счётом 5:0.
– Прекрасные впечатления от игры, отличный матч в исполнении нашей команды. Ребята хорошо действовали в атаке, забросили классные шайбы. Хорошо отработали в обороне, поймали на себя 17 бросков. Провели один из лучших матчей в этом сезоне.
– Много ли трудностей лично вам создали игроки «Металлурга»?
– Лёгких игр не бывает, тем более у «Металлурга» сильная и результативная атака. Для меня сыграть «на ноль» против этой команды – очень значимо и важно, — приводит слова Билялова пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, в минувшем сезоне магнитогорская команда стала обладателем Кубка Гагарина, а «Ак Барс» выбыл из борьбы за кубок уже после первого раунда плей-офф КХЛ.
- 14 октября 2024
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:49
-
20:44
-
20:33
-
20:17
-
20:13
-
19:42
-
19:19
-
19:10
-
18:46
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
16:57
-
16:51
-
16:31
-
15:50
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:30
-
13:20
-
13:05
-
12:47
-
12:20
-
12:00