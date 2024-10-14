«Очень значимо и важно». Голкипер «Ак Барса» — о победе над «Металлургом»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о сухой крупной победе над «Металлургом» со счётом 5:0.

– Прекрасные впечатления от игры, отличный матч в исполнении нашей команды. Ребята хорошо действовали в атаке, забросили классные шайбы. Хорошо отработали в обороне, поймали на себя 17 бросков. Провели один из лучших матчей в этом сезоне.

– Много ли трудностей лично вам создали игроки «Металлурга»?

– Лёгких игр не бывает, тем более у «Металлурга» сильная и результативная атака. Для меня сыграть «на ноль» против этой команды – очень значимо и важно, — приводит слова Билялова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в минувшем сезоне магнитогорская команда стала обладателем Кубка Гагарина, а «Ак Барс» выбыл из борьбы за кубок уже после первого раунда плей-офф КХЛ.