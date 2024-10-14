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«Очень значимо и важно». Голкипер «Ак Барса» — о победе над «Металлургом»

«Очень значимо и важно». Голкипер «Ак Барса» — о победе над «Металлургом»
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о сухой крупной победе над «Металлургом» со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Петан, Барабанов) – 07:58 (5x5)     0:2 Сафонов – 10:07 (5x4)     0:3 Семёнов (Кошелев, Лямкин) – 36:36 (5x5)     0:4 Галимов (Юдин) – 37:56 (5x5)     0:5 Семёнов (Лямкин, Крутов) – 51:50 (5x5)    

– Прекрасные впечатления от игры, отличный матч в исполнении нашей команды. Ребята хорошо действовали в атаке, забросили классные шайбы. Хорошо отработали в обороне, поймали на себя 17 бросков. Провели один из лучших матчей в этом сезоне.

– Много ли трудностей лично вам создали игроки «Металлурга»?
– Лёгких игр не бывает, тем более у «Металлурга» сильная и результативная атака. Для меня сыграть «на ноль» против этой команды – очень значимо и важно, — приводит слова Билялова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в минувшем сезоне магнитогорская команда стала обладателем Кубка Гагарина, а «Ак Барс» выбыл из борьбы за кубок уже после первого раунда плей-офф КХЛ.

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