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Главный тренер «Авангарда» прокомментировал первую гостевую победу в сезоне

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал первую гостевую победу в сезоне
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», похвалил команду после победы над «Трактором» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5)     1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5)     1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5)     1:3 Буше (Вей) – 58:32 (en)    

«Хорошая выездная победа, обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали свой характер, показали, что для них нет таких понятий, как сдаться и опустить руки.

Согласен, что в нескольких матчах мы, пропустив ранний гол, сразу пропускали ещё. Но сегодня было хорошее начало, хотя и пропустили одну контратаку. Призывали ребят работать по плану, делать то, о чём договаривались перед матчем. Всё ведь зависит от предыгровой подготовки, нужно быть готовым ко всем ситуациям. Сегодня ребята здорово среагировали на это и все три периода ровно провели», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков ранее высказался о победе над челябинцами, заявив, что это долгожданный момент для команды в этом сезоне КХЛ.

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