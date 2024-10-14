Главный тренер «Авангарда» прокомментировал первую гостевую победу в сезоне

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», похвалил команду после победы над «Трактором» (3:1).

«Хорошая выездная победа, обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали свой характер, показали, что для них нет таких понятий, как сдаться и опустить руки.

Согласен, что в нескольких матчах мы, пропустив ранний гол, сразу пропускали ещё. Но сегодня было хорошее начало, хотя и пропустили одну контратаку. Призывали ребят работать по плану, делать то, о чём договаривались перед матчем. Всё ведь зависит от предыгровой подготовки, нужно быть готовым ко всем ситуациям. Сегодня ребята здорово среагировали на это и все три периода ровно провели», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков ранее высказался о победе над челябинцами, заявив, что это долгожданный момент для команды в этом сезоне КХЛ.