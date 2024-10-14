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Разин — о 0:5 с «Ак Барсом»: это самое тяжёлое поражение за время, что я в «Металлурге»

Разин — о 0:5 с «Ак Барсом»: это самое тяжёлое поражение за время, что я в «Металлурге»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин признался, что сухое крупное поражение от «Ак Барса» со счётом 0:5 — это самый тяжёлый проигрыш за время его работы в клубе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Петан, Барабанов) – 07:58 (5x5)     0:2 Сафонов – 10:07 (5x4)     0:3 Семёнов (Кошелев, Лямкин) – 36:36 (5x5)     0:4 Галимов (Юдин) – 37:56 (5x5)     0:5 Семёнов (Лямкин, Крутов) – 51:50 (5x5)    

«Что не получилось? Да всё не получилось. Проиграли в желании, проиграли прежде всего в дисциплине. В принципе, если взять статистику, мы в чужой зоне играли не меньше, чем соперник, но полностью проиграли и наш пятак, и чужой пятак, и, самое главное, что плохое — практически не ловили шайбу на себя, это тоже такой показатель тяжёлый. Можно свалить на то, что это была четвёртая домашняя игра через день. После трёх игр, которые мы провели, мы были, скажем так, эмоционально выхолощенными. Сегодня, можно сказать, не хватило эмоций. Но всё равно, играем дома, и таких игр хотелось бы избегать, надо из себя вытаскивать. Самое тяжёлое поражение за всё время, что я в Магнитогорске», — сказал Разин на пресс-конференции.

Напомним, «Металлург» — обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024.

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