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«У нас есть другие ребята». Звягин — о попадании в запас «Авангарда» американца Касселса

«У нас есть другие ребята». Звягин — о попадании в запас «Авангарда» американца Касселса
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил, почему Коул Касселс вне состава команды уже несколько матчей. Сегодня омичи обыграли челябинский «Трактор» со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5)     1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5)     1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5)     1:3 Буше (Вей) – 58:32 (en)    

«Отсутствие Коула Касселса в двух последних матчах связано с игровыми причинами. У нас есть другие ребята, мы пробуем разные сочетания. Коул пару тренировок сейчас провёл таких, чтобы кондиции подправить, он в обойме, просто на эти две игры решение было такое по нему. Спунер абсолютно может приносить пользу в центре, это его основная позиция, на которой он играл долгие годы. Не забывайте, что он приехал без предсезонки, в первой своей игре на жилах выстрелил с «Сибирью». Он ещё не в той форме, но даже сегодня их тройка неплохо смотрелась», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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