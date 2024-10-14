«У нас есть другие ребята». Звягин — о попадании в запас «Авангарда» американца Касселса

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил, почему Коул Касселс вне состава команды уже несколько матчей. Сегодня омичи обыграли челябинский «Трактор» со счётом 3:1.

«Отсутствие Коула Касселса в двух последних матчах связано с игровыми причинами. У нас есть другие ребята, мы пробуем разные сочетания. Коул пару тренировок сейчас провёл таких, чтобы кондиции подправить, он в обойме, просто на эти две игры решение было такое по нему. Спунер абсолютно может приносить пользу в центре, это его основная позиция, на которой он играл долгие годы. Не забывайте, что он приехал без предсезонки, в первой своей игре на жилах выстрелил с «Сибирью». Он ещё не в той форме, но даже сегодня их тройка неплохо смотрелась», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.