«Пока не было связи». Звягин — на вопрос о влиянии на «Авангард» смены руководителя клуба
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, повлияла ли смена руководителя клуба на команду.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5) 1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5) 1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5) 1:3 Буше (Вей) – 58:32 (en)
«Я прочитал о назначении нового председателя совета директоров в «Авангарде», но беседы не было. В поездке мы концентрировались только на играх, пока не было никакой связи», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 13 октября в «Авангарде» был избран новый председатель совета директоров омского клуба — Евгений Кожевников. 5 октября эту должность покинул Михаил Аверин. Он занимал этот пост с июня 2023 года.
Кожевников также является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».
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