«Пока не было связи». Звягин — на вопрос о влиянии на «Авангард» смены руководителя клуба

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, повлияла ли смена руководителя клуба на команду.

«Я прочитал о назначении нового председателя совета директоров в «Авангарде», но беседы не было. В поездке мы концентрировались только на играх, пока не было никакой связи», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 13 октября в «Авангарде» был избран новый председатель совета директоров омского клуба — Евгений Кожевников. 5 октября эту должность покинул Михаил Аверин. Он занимал этот пост с июня 2023 года.

Кожевников также является заместителем председателя правления компании «Газпром нефть».