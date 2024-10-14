Гру — о поражении «Трактора»: это не усталость точно. «Авангард» заслужил эту победу

Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» заявил, что победа «Авангарда» в матче с челябинской командой (3:1) была полностью заслужена.

«Не думаю, что сегодня «Трактор» показал хорошую игру, потому что соперник был лучше и в катании, и в работе, и в исполнительности. Они заслужили эту победу. Это не усталость точно. Расписание у нас плотное, но я не вижу признаков усталости. Сегодня один из тех матчей, когда всё было тяжело в комплексе.

Сегодня мы не были в нашей лучшей форме в большинстве аспектов, при этом я хочу отметить наше меньшинство. Голы в нашей команде приходят от различных игроков, и я не вижу проблемы в том, что мы мало забили именно сегодня. Просто не хватило некоторой исполнительности, а в тех моментах, которые мы создавали, вратарь «Авангарда» сделал стоящие сейвы», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.