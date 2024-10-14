«Витязь» одолел «Локомотив» в домашнем матче и попал в зону плей-офф в турнирной таблице

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Витязь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на «Арене-Балашиха» в Балашихе. «Витязь» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

В составе команды из Балашихи заброшенными шайбами отметились Дерек Барак, Дмитрий Бучельников. За «Локомотив» забил Артур Каюмов.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. «Витязь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 16 очков после 15 игр.

В предыдущей встрече этих двух команд победа осталась за «Локомотивом» (2:0).