«Витязь» одолел «Локомотив» в домашнем матче и попал в зону плей-офф в турнирной таблице
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Витязь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на «Арене-Балашиха» в Балашихе. «Витязь» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Барак (Готье, Рой) – 01:34 (5x4) 2:0 Бучельников (Стюарт) – 15:48 (5x5) 2:1 Каюмов (Шалунов) – 52:44 (5x5)
В составе команды из Балашихи заброшенными шайбами отметились Дерек Барак, Дмитрий Бучельников. За «Локомотив» забил Артур Каюмов.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. «Витязь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 16 очков после 15 игр.
В предыдущей встрече этих двух команд победа осталась за «Локомотивом» (2:0).
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