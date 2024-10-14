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Витязь — Локомотив, результат матча 14 октября 2024 года, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Витязь» одолел «Локомотив» в домашнем матче и попал в зону плей-офф в турнирной таблице
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Витязь» и ярославский «Локомотив». Команды играли на «Арене-Балашиха» в Балашихе. «Витязь» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Барак (Готье, Рой) – 01:34 (5x4)     2:0 Бучельников (Стюарт) – 15:48 (5x5)     2:1 Каюмов (Шалунов) – 52:44 (5x5)    

В составе команды из Балашихи заброшенными шайбами отметились Дерек Барак, Дмитрий Бучельников. За «Локомотив» забил Артур Каюмов.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. «Витязь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 16 очков после 15 игр.

В предыдущей встрече этих двух команд победа осталась за «Локомотивом» (2:0).

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