ХК «Спартак» всухую проиграл в московском дерби с «Динамо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и «Спартак». Команды играли на «ВТБ Арене» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5) 2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4) 3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4) 4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4) 5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, оформивший хет-трик, Никита Гусев, Максим Джиошвили.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Динамо» располагается там же на шестой строчке, заработав 17 очков после 16 игр.
В предыдущих встречах обе команды одержали победу. «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» (4:2), а «Спартак» одолел «Ак Барс» (3:0).
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