Российский защитник «Оттавы» Зуб не смог продолжить матч после грубого хита Жанно

Российский защитник, играющий в «Оттаве», Артём Зуб не смог продолжить матч с «Лос-Анджелес Кингз» после грубого силового приёма от Таннера Жанно.

На момент написания новости «Кингз» выигрывают в матче со счётом 6:5.