Российский защитник «Оттавы» Зуб не смог продолжить матч после грубого хита Жанно
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Российский защитник, играющий в «Оттаве», Артём Зуб не смог продолжить матч с «Лос-Анджелес Кингз» после грубого силового приёма от Таннера Жанно.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
7 : 7
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 08:12 (pp) 0:2 Льюис (Тюркотт, Андерсон) – 09:07 1:2 Сандерсон (Ткачук, Штюцле) – 10:25 (pp) 1:3 Кемпе (Кларк, Копитар) – 25:31 (pp) 2:3 Макьюэн (Дженсен) – 30:26 2:4 Лаферрье (Берроуз, Кемпе) – 31:16 3:4 Батерсон (Сандерсон, Норрис) – 35:13 (pp) 4:4 Шабо (Штюцле) – 35:32 4:5 Фиала (Кларк, Копитар) – 36:25 (pp) 5:5 Макьюэн (Годетт, Казинс) – 37:52 5:6 Лаферрье – 43:38 6:6 Жиру (Пинто, Шабо) – 45:25 (pp) 7:6 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 49:18 (pp) 7:7 Жанно – 54:26
На момент написания новости «Кингз» выигрывают в матче со счётом 6:5.
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