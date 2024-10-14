«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Ютой», прервав успешную серию команды
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Юта» из Солт-Лейк-Сити. Команды играли на «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Кейси – 21:14 (pp) 2:0 Ноэсен (Кейси) – 28:13 3:0 Хишир (Братт) – 50:13 (pp)
В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Шеймус Кейси, Стефан Ноэсен, Нико Хишир.
В состав «Юты» был включён российский хоккеист Михаил Сергачёв, который не набрал очков в матче, при этом был наказан малым штрафом за подножку.
«Дэвилз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 8 очков за 5 матчей. «Юта» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 6 очков после 4-х игр.
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