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Нью-Джерси Дэвилз — Юта, результат матча 14 октября 2024, счет 3:0, НХЛ 2024-2025

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Ютой», прервав успешную серию команды
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Юта» из Солт-Лейк-Сити. Команды играли на «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Кейси – 21:14 (pp)     2:0 Ноэсен (Кейси) – 28:13     3:0 Хишир (Братт) – 50:13 (pp)    

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Шеймус Кейси, Стефан Ноэсен, Нико Хишир.

В состав «Юты» был включён российский хоккеист Михаил Сергачёв, который не набрал очков в матче, при этом был наказан малым штрафом за подножку.

«Дэвилз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 8 очков за 5 матчей. «Юта» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 6 очков после 4-х игр.

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