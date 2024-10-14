«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Ютой», прервав успешную серию команды

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Джерси Дэвилз» и «Юта» из Солт-Лейк-Сити. Команды играли на «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. «Дэвилз» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Шеймус Кейси, Стефан Ноэсен, Нико Хишир.

В состав «Юты» был включён российский хоккеист Михаил Сергачёв, который не набрал очков в матче, при этом был наказан малым штрафом за подножку.

«Дэвилз» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 8 очков за 5 матчей. «Юта» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 6 очков после 4-х игр.