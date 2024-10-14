Королёв жёстко отправил Михеева в борт, Ожиганову останавливали кровь из носа. Фото дерби

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14 октября в Москве на льду «ВТБ Арены» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало «Спартак». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, оформивший хет-трик, Никита Гусев и Максим Джиошвили.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков за 15 матчей. «Динамо» располагается на шестой строчке, заработав 17 очков после 16 игр.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Авангардом» 17 октября, а «Динамо» 19 октября в гостях встретится с «Торпедо».