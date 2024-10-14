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Бостон Брюинз — Флорида Пантерз, результат матча 14 октября 2024, счет 3:4, НХЛ 2024-2025

«Флорида Пантерз» одолела «Бостон Брюинз» с минимальным преимуществом в счёте
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Бостон» и «Флорида». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. «Флорида» одержала победу со счётом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бичер (Кастелиц, Лорей) – 04:53     1:1 Лунделль – 06:37     1:2 Райнхарт (Боквист) – 11:51 (pp)     2:2 Карло (Кёпке, Кастелиц) – 25:08     2:3 Райнхарт – 29:39 (sh)     2:4 Лунделль (Форслинг) – 32:59     3:4 Лорей (Кастелиц, Бичер) – 34:07    

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джон Бичер, Брэндон Карло, Мэйсон Лорей. За «Флориду» забили Антон Лунделль и Сэм Райнхарт, оформившие дубли.

В состав «Бостона» на этот матч был включён российский защитник Никита Задоров, он не набрал очков, при этом был наказан малым штрафом за задержку игры.

Отметим, что предыдущие две встречи «Флорида» проиграла. «Бостон, наоборот, в двух матчах ранее одерживал победу над соперниками.

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