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Оттава Сенаторз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 14 октября 2024, счет 8:7, НХЛ 2024-2025

«Оттава Сенаторз» смогла обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. «Оттава» одержала победу со счётом 8:7 (1:2, 4:3, 2:2, 1:0) в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
8 : 7
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 08:12 (pp)     0:2 Льюис (Тюркотт, Андерсон) – 09:07     1:2 Сандерсон (Ткачук, Штюцле) – 10:25 (pp)     1:3 Кемпе (Кларк, Копитар) – 25:31 (pp)     2:3 Макьюэн (Дженсен) – 30:26     2:4 Лаферрье (Берроуз, Кемпе) – 31:16     3:4 Батерсон (Сандерсон, Норрис) – 35:13 (pp)     4:4 Шабо (Штюцле) – 35:32     4:5 Фиала (Кларк, Копитар) – 36:25 (pp)     5:5 Макьюэн (Годетт, Казинс) – 37:52     5:6 Лаферрье – 43:38     6:6 Жиру (Пинто, Шабо) – 45:25 (pp)     7:6 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 49:18 (pp)     7:7 Жанно – 54:26     8:7 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 60:56    

В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала и Алекс Лаферрье, оформившие дубль, Тревор Льюис, Адриан Кемпе. За «Оттаву» забили Зак Макьюэн и Джош Норрис, оформившие дубли, Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Тома Шабо, Клод Жиру.

В составе обеих команд были российские игроки. У «Кингз» — Владислав Гавриков, который не набрал очков в этой встрече. У «Оттавы» — Артём Зуб, досрочно завершивший игру из-за столкновения с соперником. На данный момент нет информации о его состоянии здоровья.

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