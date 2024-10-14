«Оттава Сенаторз» смогла обыграть «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. «Оттава» одержала победу со счётом 8:7 (1:2, 4:3, 2:2, 1:0) в овертайме.

В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала и Алекс Лаферрье, оформившие дубль, Тревор Льюис, Адриан Кемпе. За «Оттаву» забили Зак Макьюэн и Джош Норрис, оформившие дубли, Джейк Сандерсон, Дрейк Батерсон, Тома Шабо, Клод Жиру.

В составе обеих команд были российские игроки. У «Кингз» — Владислав Гавриков, который не набрал очков в этой встрече. У «Оттавы» — Артём Зуб, досрочно завершивший игру из-за столкновения с соперником. На данный момент нет информации о его состоянии здоровья.