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Алексей Кудашов рассказал, как он сломал ногу за день перед дерби со «Спартаком»

Алексей Кудашов рассказал, как он сломал ногу за день перед дерби со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своём состоянии здоровья. Сегодня, 14 октября, динамовцы одолели «Спартак» со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков – второй матч подряд у нас аншлаг, хорошо нас поддерживали и гнали вперёд, не давая нам расслабиться. Во-вторых, хочу поблагодарить игроков – наконец-то мы сыграли целостно, полноценно, ответственно, результативно и надёжно.

Да, у меня перелом ноги, с завтрашнего дня буду ходить в сапоге. Поэтому не удивляйтесь. Может быть, и приходить сюда не смогу. Вчера подвернул ногу, сломал. Сегодня попытался выйти на лёд, постоял. Давайте не будем развивать дальше эту тему. Возможно, на пресс-конференции буду доходить, а возможно, что и нет, потому что сапог будет на ноге», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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