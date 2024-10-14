Алексей Кудашов рассказал, как он сломал ногу за день перед дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о своём состоянии здоровья. Сегодня, 14 октября, динамовцы одолели «Спартак» со счётом 5:0.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков – второй матч подряд у нас аншлаг, хорошо нас поддерживали и гнали вперёд, не давая нам расслабиться. Во-вторых, хочу поблагодарить игроков – наконец-то мы сыграли целостно, полноценно, ответственно, результативно и надёжно.

Да, у меня перелом ноги, с завтрашнего дня буду ходить в сапоге. Поэтому не удивляйтесь. Может быть, и приходить сюда не смогу. Вчера подвернул ногу, сломал. Сегодня попытался выйти на лёд, постоял. Давайте не будем развивать дальше эту тему. Возможно, на пресс-конференции буду доходить, а возможно, что и нет, потому что сапог будет на ноге», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.