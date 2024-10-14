«Нельзя выиграть матч, играя 10 хоккеистами». Ковалёв — о провале «Спартака» в дерби

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв раскритиковал свою команду после проигрыша московскому «Динамо» со счётом 0:5.

«Здесь говорить особо не о чем – нельзя выиграть матч, играя 10 хоккеистами, потому что другие 10 уже наелись, играя в меньшинстве. Если бы игра была «пять на пять», то у нас были бы шансы. Но обыграть любую команду в лиге, играя почти целый период в меньшинстве… Здесь так не проходит. Тут нечего объяснять – вся игра была проиграна из-за удалений.

Конечно, у игроков присутствовало огромное желание, потому что это дерби, и эти игры у нас всегда проходят интересно. Эмоции захлёстывают, хочется сделать больше, а всё выходит наоборот и в другую сторону. Но всё равно – какие бы эмоции у тебя ни были и как бы ты ни старался – нужно контролировать то, что ты делаешь на льду. Нужно отвечать за свои клюшки и за свои ноги. Понятно, что мы играющие игроки, и иногда можно посмотреть на судью и что-то сделать, пока он отвернулся и не видит. Но всё равно – нельзя подставлять команду. Можно удалиться два-три раза, тогда всегда можно вернуться в игру, но не удаляться на целый период», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Ковалёв исполнял обязанности главного тренера «Спартака», потому что Алексей Жамнов не смог присутствовать на матче из-за состояния здоровья.