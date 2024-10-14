Ковалёв оценил поведение болельщиков «Динамо», которые издевались над Порядиным

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:5) ответил на вопрос о поведении болельщиков соперника. В конце второго периода фанаты бело-голубых зарядили кричалку «Павел Порядин», иронизируя над форвардом красно-белых, который получил восемь минут штрафного времени за период.

«Я не обращаю внимания на то, кто и что кричит. Думаю, что и игрок не должен обращать внимания на это, так как игра проходит на выезде. Это болельщики. Они платят деньги, приходят на игру и делают всё, что хотят. Игрок находится на льду и тоже делает свою работу.

Я играл сам и знаю, что когда играешь, то не обращаешь на это внимания. Наоборот, мне кажется, что это мотивирует, когда ты играешь на выезде и хочешь наказать голом и красивой игрой. Поэтому не думаю, что на него это произвело большой эффект.

Здесь играет команда, а не Паша Порядин. Да, у него не пошла игра, но где были все остальные, которые могли его подстраховать, поддержать и повернуть игру в другую сторону. У нас сегодня этого не было», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.