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Ковалёв оценил поведение болельщиков «Динамо», которые издевались над Порядиным

Ковалёв оценил поведение болельщиков «Динамо», которые издевались над Порядиным
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Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:5) ответил на вопрос о поведении болельщиков соперника. В конце второго периода фанаты бело-голубых зарядили кричалку «Павел Порядин», иронизируя над форвардом красно-белых, который получил восемь минут штрафного времени за период.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«Я не обращаю внимания на то, кто и что кричит. Думаю, что и игрок не должен обращать внимания на это, так как игра проходит на выезде. Это болельщики. Они платят деньги, приходят на игру и делают всё, что хотят. Игрок находится на льду и тоже делает свою работу.

Я играл сам и знаю, что когда играешь, то не обращаешь на это внимания. Наоборот, мне кажется, что это мотивирует, когда ты играешь на выезде и хочешь наказать голом и красивой игрой. Поэтому не думаю, что на него это произвело большой эффект.

Здесь играет команда, а не Паша Порядин. Да, у него не пошла игра, но где были все остальные, которые могли его подстраховать, поддержать и повернуть игру в другую сторону. У нас сегодня этого не было», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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