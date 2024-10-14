В «Спартаке» рассказали, отправится ли Алексей Жамнов в гостевое турне с командой

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв заявил, что Алексей Жамнов, вероятно, будет на выездной серии команды.

«Сейчас общался с Алексеем Жамновым – он не очень хорошо себя чувствует. Ещё есть время. Надеемся, что завтра оклемается и всё будет хорошо. Конечно, он поедет на выездную серию.

Могу очень просто вам объяснить сегодняшние ощущения. Алексей Юрьевич собрал хороший коллектив. Его отношение ко всему тренерскому штабу таково, что мы чувствуем себя комфортно. Нам без разницы – у нас нет главных, ассистентов – мы все делаем одну работу, помогаем друг другу, дополняем.

Конечно, иногда есть определённые эмоции от того, что ты главный тренер. Но, с другой стороны, для меня это не ново. Я отношусь к этому как игрок. Ставлю себя на место игрока и исхожу из этого, понимая, что в данный момент чувствует игрок. И принимаю решения, исходя из этого», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.