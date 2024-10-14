Ковалёв: игроки «Спартака» думают, что все соперники будут разъезжаться перед ними

Исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв заявил, что команде стоит изменить подход к матчам. Сегодня, 14 октября, московское «Динамо» всухую одолело «Спартак» (5:0).

«Думаю, что основная проблема в нашей команде – это то, что все думали после прошлого года, что все соперники будут перед нами разъезжаться, давать бросать и делать всё, что мы хотим, потому что они нас боятся. В принципе, все уже слышали такие высказывания, что в спорте самое сложное – это удержаться на той высоте, на которую ты поднялся.

На данный момент нашим игрокам нужно понять, что никто перед ними расходиться не будет и что на нас настраиваются уже по-другому. Не так, как в прошлом году. Может быть, в прошлом году от нас не ожидали такой игры, а может быть, и мы просто так здорово играли, и под нас подстроиться не могли.

В любом виде спорта всегда можно найти другие вещи и не повторяться. Понятно, что все смотрят, анализируют наши игры и знают, как мы будем играть. А мы пытаемся делать всё то же самое. Мы не адаптируемся и не меняем свою игру. А нам нужно понять, что той игры, её, может быть, уже и не будет. Нужно подниматься на новую планку и делать другие вещи.

Я сам играл и знаю, что, когда игра не идёт, нужно возвращаться в самое начало. Не надо искать чего-то сверхъестественного. Надо вернуться назад и двигаться дальше. Тогда всё будет нормально. Сейчас у нас нет стабильность, потому что мы пытаемся играть в ту же игру и ничего в ней не менять. Игроки уже много раз это слышали от Алексея Юрьевича. Мы пытаемся до них достучаться, говорим им определённые вещи, а они делают совершенно другое», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.