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«Не день Бекхэма». Миронов рассказал, что произошло со «Спартаком» в матче с «Динамо»

«Не день Бекхэма». Миронов рассказал, что произошло со «Спартаком» в матче с «Динамо»
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов заявил, что команда сама сломала себе игру из-за частых удалений, поэтому уступила московскому «Динамо» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«Коллапс какой-то. Видимо, это не день Бекхэма. Плохо вышли, пропустили первый гол, а потом сами сломали свою игру удалениями. Не знаю, во втором периоде минут 12 штрафа получили? Естественно, это ломает игру. Сложно играть, когда кто-то обороняется и задыхается в меньшинстве, а кто-то сидит и мёрзнет на лавке. Это очень сильно ломает игру. Сами виноваты в этом. Так мы отдали матч.

Поряда у нас вышел, пропустил пару матчей, соскучился по хоккею, поэтому у него так получилось. Я получил штраф за воротами, когда тоже не хотел бить в голову, но вот так вышло. Захлестнули эмоции, была борьба за шайбу, а там пошло по накатанной. Были и дешёвые удаления. Тяжело, когда против тебя играют такие мастера, которые в прошлом сезоне заняли первое место по большинству, а состав у них не поменялся. Люди умеют играть в большинстве. Как результат – они забили нам голы, а отыгрываться с 0:4 – уже тяжело.

Конечно, Павел расстроен. Он извинился перед командой. Мы его поддержали всей командой, мы все за него горой», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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