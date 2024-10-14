«Не день Бекхэма». Миронов рассказал, что произошло со «Спартаком» в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов заявил, что команда сама сломала себе игру из-за частых удалений, поэтому уступила московскому «Динамо» (0:5).

«Коллапс какой-то. Видимо, это не день Бекхэма. Плохо вышли, пропустили первый гол, а потом сами сломали свою игру удалениями. Не знаю, во втором периоде минут 12 штрафа получили? Естественно, это ломает игру. Сложно играть, когда кто-то обороняется и задыхается в меньшинстве, а кто-то сидит и мёрзнет на лавке. Это очень сильно ломает игру. Сами виноваты в этом. Так мы отдали матч.

Поряда у нас вышел, пропустил пару матчей, соскучился по хоккею, поэтому у него так получилось. Я получил штраф за воротами, когда тоже не хотел бить в голову, но вот так вышло. Захлестнули эмоции, была борьба за шайбу, а там пошло по накатанной. Были и дешёвые удаления. Тяжело, когда против тебя играют такие мастера, которые в прошлом сезоне заняли первое место по большинству, а состав у них не поменялся. Люди умеют играть в большинстве. Как результат – они забили нам голы, а отыгрываться с 0:4 – уже тяжело.

Конечно, Павел расстроен. Он извинился перед командой. Мы его поддержали всей командой, мы все за него горой», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.