Миронов – о плакате болельщиков «Динамо»: бог им судья. Шарик круглый

Защитник «Спартака» Андрей Миронов оценил поступок болельщиков «Динамо», которые принесли плакат, посвящённый ему.

«Что говорить о моих чувствах? Вы же сами всё видели. Все меня освистывали, да и плакат этот вывесили… Я видел, и мне ребята всё показали и рассказали. Кто это сделал – тем бог судья. Шарик круглый. Остальным спасибо. Я понимаю, что играли два принципиальных соперника. Освистывали и освистывали. Бывает. Я спортсмен, меня это подстёгивает и заводит. Это придаёт ещё больше интереса», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Перед матчем «Спартака» с «Динамо», болельщики бело-голубых принесли на трибуну плакат, посвящённый Андрею Миронову, который ранее был капитаном их команды. Баннер сняли до начала встречи.