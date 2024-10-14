Миронов – о плакате болельщиков «Динамо»: бог им судья. Шарик круглый

Защитник «Спартака» Андрей Миронов оценил поступок болельщиков «Динамо», которые принесли плакат, посвящённый ему.
«Что говорить о моих чувствах? Вы же сами всё видели. Все меня освистывали, да и плакат этот вывесили… Я видел, и мне ребята всё показали и рассказали. Кто это сделал – тем бог судья. Шарик круглый. Остальным спасибо. Я понимаю, что играли два принципиальных соперника. Освистывали и освистывали. Бывает. Я спортсмен, меня это подстёгивает и заводит. Это придаёт ещё больше интереса», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Перед матчем «Спартака» с «Динамо», болельщики бело-голубых принесли на трибуну плакат, посвящённый Андрею Миронову, который ранее был капитаном их команды. Баннер сняли до начала встречи.
- 14 октября 2024
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