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Миронов – о плакате болельщиков «Динамо»: бог им судья. Шарик круглый

Миронов – о плакате болельщиков «Динамо»: бог им судья. Шарик круглый
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов оценил поступок болельщиков «Динамо», которые принесли плакат, посвящённый ему.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«Что говорить о моих чувствах? Вы же сами всё видели. Все меня освистывали, да и плакат этот вывесили… Я видел, и мне ребята всё показали и рассказали. Кто это сделал – тем бог судья. Шарик круглый. Остальным спасибо. Я понимаю, что играли два принципиальных соперника. Освистывали и освистывали. Бывает. Я спортсмен, меня это подстёгивает и заводит. Это придаёт ещё больше интереса», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Перед матчем «Спартака» с «Динамо», болельщики бело-голубых принесли на трибуну плакат, посвящённый Андрею Миронову, который ранее был капитаном их команды. Баннер сняли до начала встречи.

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