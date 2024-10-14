Защитник «Спартака»: Комтуа ездит и балаболит. В «Динамо» другие люди играют в хоккей

Защитник «Спартака» Андрей Миронов высказался о поведении Макса Комтуа в конце проигранного московскому «Динамо» матча со счётом 0:5.

«Комтуа два силовых приёма провёл в конце игры. И всё. Что-то ездит и балаболит. Что толку? Там другие люди играют в хоккей. Которые сегодня сделали результат в их большинстве, а мы из-за этого проиграли матч.

Что касается нашего большинства, то надо что-то менять, раз не идёт уже не первую игру. Разговариваем, пытаемся что-то делать. И вообще всю ситуацию надо переламывать не только большинством. Надо всем посмотреть на себя в зеркало, что-то поменять и работать на команду. Только коллективом всё будет нормально», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.