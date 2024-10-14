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Защитник «Спартака»: Комтуа ездит и балаболит. В «Динамо» другие люди играют в хоккей

Защитник «Спартака»: Комтуа ездит и балаболит. В «Динамо» другие люди играют в хоккей
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов высказался о поведении Макса Комтуа в конце проигранного московскому «Динамо» матча со счётом 0:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«Комтуа два силовых приёма провёл в конце игры. И всё. Что-то ездит и балаболит. Что толку? Там другие люди играют в хоккей. Которые сегодня сделали результат в их большинстве, а мы из-за этого проиграли матч.

Что касается нашего большинства, то надо что-то менять, раз не идёт уже не первую игру. Разговариваем, пытаемся что-то делать. И вообще всю ситуацию надо переламывать не только большинством. Надо всем посмотреть на себя в зеркало, что-то поменять и работать на команду. Только коллективом всё будет нормально», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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