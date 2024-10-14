Миронов: много лет честно защищал цвета «Динамо». Значит, такая благодарность

Защитник «Спартака» Андрей Миронов объяснил, почему некоторые фанаты осуждают его за смену клуба. Сегодня, 14 октября, динамовцы всухую обыграли «Спартак» со счётом 5:0.

«Может быть, болельщикам «Динамо» больно от того, что я ушёл в «Спартак». В стан принципиального соперника. Но я ещё раз повторюсь, что кто меня осуждает, тот не знает всей ситуации. В моей семье. Они не знают, что было. Судят поверхностно.

Мне плакать надо или что? Я просто говорю, что не надо валить на меня все бочки из-за моего перехода в «Спартак». Если я сейчас вылью все козыри, то извините… Тогда другие будут разбираться, что и как. Я ни одного плохого слова не сказал, когда переходил в «Спартак». Не давал никаких комментариев… Освистывали и освистывали. Я им всё равно похлопал в конце. Я много лет играл для них и защищал бело-синие цвета. Делал это честно. Значит, такая благодарность», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.