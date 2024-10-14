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Миронов: много лет честно защищал цвета «Динамо». Значит, такая благодарность

Миронов: много лет честно защищал цвета «Динамо». Значит, такая благодарность
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов объяснил, почему некоторые фанаты осуждают его за смену клуба. Сегодня, 14 октября, динамовцы всухую обыграли «Спартак» со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    

«Может быть, болельщикам «Динамо» больно от того, что я ушёл в «Спартак». В стан принципиального соперника. Но я ещё раз повторюсь, что кто меня осуждает, тот не знает всей ситуации. В моей семье. Они не знают, что было. Судят поверхностно.

Мне плакать надо или что? Я просто говорю, что не надо валить на меня все бочки из-за моего перехода в «Спартак». Если я сейчас вылью все козыри, то извините… Тогда другие будут разбираться, что и как. Я ни одного плохого слова не сказал, когда переходил в «Спартак». Не давал никаких комментариев… Освистывали и освистывали. Я им всё равно похлопал в конце. Я много лет играл для них и защищал бело-синие цвета. Делал это честно. Значит, такая благодарность», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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