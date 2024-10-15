Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего, его место займёт Алексей Протас

Российский хоккеист Александр Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегасом». Его место займёт белорусский нападающий Алексей Протас. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Овечкин как левый нападающий провёл большую часть своих 20 сезонов в НХЛ и добился на этой позиции успеха. Сейчас игроков решено поменять местами, чтобы посмотреть, будет ли это идти на пользу команде.

Матч с «Вегасом» состоится 16 октября в 2:00 мск

Напомним, в первой игре «Вашингтона» в сезоне-2024/2025 в НХЛ Овечкин отметился только результативной передачей. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину по-прежнему предстоит забросить 41 шайбу.