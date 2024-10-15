Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего, его место займёт Алексей Протас
Поделиться
Российский хоккеист Александр Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегасом». Его место займёт белорусский нападающий Алексей Протас. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2015, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
9 : 5
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Прохоров (Огиенко, Силаев) – 04:52 (5x5) 2:0 Светлаков (Кузьменко, Огиенко) – 07:27 (5x4) 2:1 Гимбатов (Ушнев, Дядюшко) – 10:11 (5x4) 3:1 Светлаков (Подлубошнов, Кузьменко) – 19:57 (5x4) 3:2 Гимбатов – 23:46 (5x5) 3:3 Гаврилов (Куракин) – 26:55 (5x5) 4:3 Силаев (Попугаев) – 28:10 (5x5) 5:3 Бякин – 30:08 (5x5) 6:3 Бякин (Огиенко, Прохоров) – 31:05 (5x5) 6:4 Куракин (Завьялов, Кузнецов) – 35:35 (5x5) 7:4 Кузьменко (Чмыхов) – 44:34 (5x5) 8:4 Кузьменко (Светлаков) – 49:55 (5x5) 8:5 Владыковский (Николаев) – 52:16 (5x5) 9:5 Прохоров (Воробьёв) – 52:54 (5x4)
Овечкин как левый нападающий провёл большую часть своих 20 сезонов в НХЛ и добился на этой позиции успеха. Сейчас игроков решено поменять местами, чтобы посмотреть, будет ли это идти на пользу команде.
Матч с «Вегасом» состоится 16 октября в 2:00 мск
Напомним, в первой игре «Вашингтона» в сезоне-2024/2025 в НХЛ Овечкин отметился только результативной передачей. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину по-прежнему предстоит забросить 41 шайбу.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 октября 2024
-
00:54
- 14 октября 2024
-
23:51
-
23:43
-
23:33
-
23:26
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:47
-
22:31
-
22:27
-
22:27
-
22:00
-
21:49
-
21:26
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:49
-
20:44
-
20:33
-
20:17
-
20:13
-
19:42
-
19:19
-
19:10
-
18:46
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:21
-
17:15