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Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего, его место займёт Алексей Протас

Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего, его место займёт Алексей Протас
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Российский хоккеист Александр Овечкин перейдёт на позицию правого нападающего в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегасом». Его место займёт белорусский нападающий Алексей Протас. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

МХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2015, понедельник. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
9 : 5
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Прохоров (Огиенко, Силаев) – 04:52 (5x5)     2:0 Светлаков (Кузьменко, Огиенко) – 07:27 (5x4)     2:1 Гимбатов (Ушнев, Дядюшко) – 10:11 (5x4)     3:1 Светлаков (Подлубошнов, Кузьменко) – 19:57 (5x4)     3:2 Гимбатов – 23:46 (5x5)     3:3 Гаврилов (Куракин) – 26:55 (5x5)     4:3 Силаев (Попугаев) – 28:10 (5x5)     5:3 Бякин – 30:08 (5x5)     6:3 Бякин (Огиенко, Прохоров) – 31:05 (5x5)     6:4 Куракин (Завьялов, Кузнецов) – 35:35 (5x5)     7:4 Кузьменко (Чмыхов) – 44:34 (5x5)     8:4 Кузьменко (Светлаков) – 49:55 (5x5)     8:5 Владыковский (Николаев) – 52:16 (5x5)     9:5 Прохоров (Воробьёв) – 52:54 (5x4)    

Овечкин как левый нападающий провёл большую часть своих 20 сезонов в НХЛ и добился на этой позиции успеха. Сейчас игроков решено поменять местами, чтобы посмотреть, будет ли это идти на пользу команде.

Матч с «Вегасом» состоится 16 октября в 2:00 мск

Напомним, в первой игре «Вашингтона» в сезоне-2024/2025 в НХЛ Овечкин отметился только результативной передачей. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину по-прежнему предстоит забросить 41 шайбу.

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