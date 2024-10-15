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НХЛ назвала трех звёзд первой недели нового сезона

НХЛ назвала трех звёзд первой недели нового сезона
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Национальная хоккейная лиги назвала имена трёх звезд первой недели нового сезона-2024/2025.

Первой звездой стал нападающий «Юты» Дилан Гюнтер, который принял участие в трёх матчах на прошлой неделе, забросив пять шайб.

Второй звездой стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Он выиграл три матча, один из которых завершил всухую.

Третья звезда — нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел. Форвард забил один гол и сделал шесть результативных передач в трёх стартовых играх.

Действующим чемпионом НХЛ является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии плей-офф НХЛ прошлого сезона обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

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