Александр Овечкин: не знаю, где буду играть, может быть, завтра буду вратарём

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что перейдёт на позицию правого нападающего в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

«Честно говоря, я не знаю, где я буду играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я буду играть вратарем. Мы никогда не знаем. Но я думаю, что у нас ещё есть варианты поиска комбинаций. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную химию, так что это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Овечкин провёл большую часть своих 20 сезонов в НХЛ как левый нападающий.

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