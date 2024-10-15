Александр Овечкин: не знаю, где буду играть, может быть, завтра буду вратарём

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что перейдёт на позицию правого нападающего в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегас Голден Найтс».
«Честно говоря, я не знаю, где я буду играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я буду играть вратарем. Мы никогда не знаем. Но я думаю, что у нас ещё есть варианты поиска комбинаций. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную химию, так что это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
Овечкин провёл большую часть своих 20 сезонов в НХЛ как левый нападающий.
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