Тренер «Вашингтона» объяснил, почему поменял позицию Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о перестановке позиции российского нападающего Александра Овечкина.

«Мы просто подкорректировали линию, поставив Протаса слева, чтобы он оставался на своей сильной стороне. Я думаю, что это небольшое изменение для Овечкина. Я часто вижу его по обе стороны льда, так что, слева или справа, для меня это не имеет большого значения», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, Овечкин что перейдёт на позицию правого нападающего в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегас Голден Найтс». Его место займёт белорусский нападающий Алексей Протас.

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