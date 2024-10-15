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Патрик Кейн повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ

Патрик Кейн повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лафреньер (Панарин, Джонс) – 11:45     1:1 Ларкин (Холл, Кейн) – 19:58     2:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 37:05 (pp)     3:1 Смит (Зибанеджад) – 44:51    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Детройта» результативной передачей отметился американский нападающий Патрик Кейн. Таким образом, Кейн стал 12-м игроком в истории НХЛ и третьим действующим игроком, набравшим 20 очков за карьеру против не менее 28 команд, присоединившись к Александру Овечкину (29) и Сидни Кросби (28).

Всего за карьеру в НХ Кейн принял участие в 1233 матчах, в которых забил 471 гол и сделал 814 результативных передач.

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