Артемий Панарин повторил редкое достижение в истории «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» две передачи сделал российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», который набрал несколько очков в трёх играх подряд в начале сезона. Артемий присоединился к Крису Крайдеру, Берни Николсу и Майку Макьюэну.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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