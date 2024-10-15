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Артемий Панарин повторил редкое достижение в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин повторил редкое достижение в истории «Рейнджерс»
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лафреньер (Панарин, Джонс) – 11:45     1:1 Ларкин (Холл, Кейн) – 19:58     2:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 37:05 (pp)     3:1 Смит (Зибанеджад) – 44:51    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» две передачи сделал российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин стал четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», который набрал несколько очков в трёх играх подряд в начале сезона. Артемий присоединился к Крису Крайдеру, Берни Николсу и Майку Макьюэну.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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