Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт», у Шестёркина 31 сейв
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лафреньер (Панарин, Джонс) – 11:45 1:1 Ларкин (Холл, Кейн) – 19:58 2:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 37:05 (pp) 3:1 Смит (Зибанеджад) – 44:51 4:1 Зибанеджад (Панарин, Труба) – 58:38
В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер, Райлли Смит и Мика Зибанеджад. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв.
В составе «Детройта» отметился Дилан Ларкин. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями.
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