Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт», у Шестёркина 31 сейв

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Рейнджерс» забивали Алекси Лафреньер, Крис Крайдер, Райлли Смит и Мика Зибанеджад. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв.

В составе «Детройта» отметился Дилан Ларкин. Российский нападающий Владимир Тарасенко не отличился результативными действиями.

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