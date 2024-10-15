Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3.
В составе победителей голами отметились шведский форвард Рикард Ракелль, американец Кевин Хейз, канадский защитник Крис Летанг. Также на счету датского нападающего Ларса Эллера дубль. Россиянин Евгений Малкин набрал в этом матче три очка, забив гол и сделав две результативных передачи.
В составе «Монреаля» голами отличились канадский защитник Кейден Гуле, форвард из Словакии Юрай Слафковски и швед Эмиль Хейнеман.
Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Баффало Сэйбрз» 17 октября. «Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Лос-Анджелес Кингз» 18 октября.
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