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Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»
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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Эллер (Пульюярви, Петтерссон) – 06:54     0:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 16:49     1:2 Гуле (Мэтисон, Судзуки) – 18:16     2:2 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 22:51 (pp)     3:2 Хейнеман – 34:26     3:3 Эллер – 36:23     3:4 Хейз (Аччари, Карлссон) – 47:47     3:5 Летанг (Малкин, Грызлик) – 51:32     3:6 Малкин (Грызлик) – 58:50    

В составе победителей голами отметились шведский форвард Рикард Ракелль, американец Кевин Хейз, канадский защитник Крис Летанг. Также на счету датского нападающего Ларса Эллера дубль. Россиянин Евгений Малкин набрал в этом матче три очка, забив гол и сделав две результативных передачи.

В составе «Монреаля» голами отличились канадский защитник Кейден Гуле, форвард из Словакии Юрай Слафковски и швед Эмиль Хейнеман.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Баффало Сэйбрз» 17 октября. «Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Лос-Анджелес Кингз» 18 октября.

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