Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились шведский форвард Рикард Ракелль, американец Кевин Хейз, канадский защитник Крис Летанг. Также на счету датского нападающего Ларса Эллера дубль. Россиянин Евгений Малкин набрал в этом матче три очка, забив гол и сделав две результативных передачи.

В составе «Монреаля» голами отличились канадский защитник Кейден Гуле, форвард из Словакии Юрай Слафковски и швед Эмиль Хейнеман.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт дома с «Баффало Сэйбрз» 17 октября. «Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Лос-Анджелес Кингз» 18 октября.