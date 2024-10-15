Шестёркин вышел на второе место среди голкиперов НХЛ всех времён по необычному показателю

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв и вписал своё имя в историю клуба.
Для Шестёркина этот матч стал 24-м м карьере в НХЛ, который он провёл в октябре месяце. Во всех октябрьских матчах, в которых участвовал Игорь, его команда одержала 17 побед. Таким образом, процент выигранных встреч составляет 0,708 — это второй результат среди всех голкиперов когда-либо игравших в лиге. Шестёркин сместил на третье место Андрея Василевского, у которого 0,705.
На первом месте находится Линус Улльмарк — 28 матчей, 20 побед, процент выигрышей — 0,714.
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