Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Монреалем»
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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3. После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Эллер (Пульюярви, Петтерссон) – 06:54 0:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 16:49 1:2 Гуле (Мэтисон, Судзуки) – 18:16 2:2 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 22:51 (pp) 3:2 Хейнеман – 34:26 3:3 Эллер – 36:23 3:4 Хейз (Аччари, Карлссон) – 47:47 3:5 Летанг (Малкин, Грызлик) – 51:32 3:6 Малкин (Грызлик) – 58:50
Первой звездой признан российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В его активе сегодня заброшенная шайба и две результативные передачи.
Второй звездой стал форвард «Питтсбурга» Ларс Эллер, записавший в свой актив дубль. Третья звезда — защитник «Канадиенс» Майк Мэтисон, сделавший два результативных паса.
Лучшие снайперы российского хоккея
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