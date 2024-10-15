Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Монреалем»

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3. После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данного матча.

Первой звездой признан российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В его активе сегодня заброшенная шайба и две результативные передачи.

Второй звездой стал форвард «Питтсбурга» Ларс Эллер, записавший в свой актив дубль. Третья звезда — защитник «Канадиенс» Майк Мэтисон, сделавший два результативных паса.

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