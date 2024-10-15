Малкин повторил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3, а их российский форвард Евгений Малкин отметился голом и двумя ассистами, повторив достижение Александра Овечкина.
Российский хоккеист набрал очки в третьем матче кряду (два ассиста с «Детройт Ред Уингз» и столько же ассистов с «Торонто Мейпл Лифс»). Таким образом, Малкин присоединился к Александру Овечкину (4 матча в сезоне-2023/24) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в трёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.
Напомним, Малкин в итоге был признан первой звездой матча с «Монреалем».
Главные рекорды Александра Овечкина
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