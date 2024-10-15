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Малкин повторил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им

Малкин повторил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им
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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3, а их российский форвард Евгений Малкин отметился голом и двумя ассистами, повторив достижение Александра Овечкина.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Эллер (Пульюярви, Петтерссон) – 06:54     0:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 16:49     1:2 Гуле (Мэтисон, Судзуки) – 18:16     2:2 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 22:51 (pp)     3:2 Хейнеман – 34:26     3:3 Эллер – 36:23     3:4 Хейз (Аччари, Карлссон) – 47:47     3:5 Летанг (Малкин, Грызлик) – 51:32     3:6 Малкин (Грызлик) – 58:50    

Российский хоккеист набрал очки в третьем матче кряду (два ассиста с «Детройт Ред Уингз» и столько же ассистов с «Торонто Мейпл Лифс»). Таким образом, Малкин присоединился к Александру Овечкину (4 матча в сезоне-2023/24) как всего лишь второй активный игрок, который набирал два и более очков в трёх матчах подряд в возрасте 38 и более лет.

Напомним, Малкин в итоге был признан первой звездой матча с «Монреалем».

Главные рекорды Александра Овечкина

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