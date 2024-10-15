Ассисты Романова и Цыплакова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграть «Колорадо»

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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Гости обыграли соперников со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились американские форварды Андерс Ли и Кайл Палмьери и канадские нападающие Энтони Дюклер и Мэтью Барзал. Также на счету американца Брока Нельсона дубль. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу.

В составе «Колорадо» голами отличились канадский нападающий Калум Ритчи и американский форвард Кейси Миттельштадт.

Следующий матч «Колорадо» проведёт дома с «Бостон Брюинз» 17 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» продолжит выездную серию и встретится с «Сент-Луис Блюз» 18 октября.