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Ассисты Романова и Цыплакова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграть «Колорадо»

Ассисты Романова и Цыплакова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграть «Колорадо»
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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Гости обыграли соперников со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ритчи (Мэнсон) – 01:01     1:1 Ли (Хольмстрём, Мейфилд) – 05:33     1:2 Палмьери – 18:13     1:3 Нельсон (Цыплаков, Пелеч) – 28:25     1:4 Нельсон – 31:14 (sh)     2:4 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 40:39     2:5 Дюклер (Романов, Хорват) – 46:48     2:6 Барзал (Пулок) – 58:48    

В составе победителей голами отметились американские форварды Андерс Ли и Кайл Палмьери и канадские нападающие Энтони Дюклер и Мэтью Барзал. Также на счету американца Брока Нельсона дубль. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу.

В составе «Колорадо» голами отличились канадский нападающий Калум Ритчи и американский форвард Кейси Миттельштадт.

Следующий матч «Колорадо» проведёт дома с «Бостон Брюинз» 17 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» продолжит выездную серию и встретится с «Сент-Луис Блюз» 18 октября.

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