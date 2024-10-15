Ассисты Романова и Цыплакова помогли «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграть «Колорадо»
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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Гости обыграли соперников со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ритчи (Мэнсон) – 01:01 1:1 Ли (Хольмстрём, Мейфилд) – 05:33 1:2 Палмьери – 18:13 1:3 Нельсон (Цыплаков, Пелеч) – 28:25 1:4 Нельсон – 31:14 (sh) 2:4 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 40:39 2:5 Дюклер (Романов, Хорват) – 46:48 2:6 Барзал (Пулок) – 58:48
В составе победителей голами отметились американские форварды Андерс Ли и Кайл Палмьери и канадские нападающие Энтони Дюклер и Мэтью Барзал. Также на счету американца Брока Нельсона дубль. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу.
В составе «Колорадо» голами отличились канадский нападающий Калум Ритчи и американский форвард Кейси Миттельштадт.
Следующий матч «Колорадо» проведёт дома с «Бостон Брюинз» 17 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» продолжит выездную серию и встретится с «Сент-Луис Блюз» 18 октября.
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