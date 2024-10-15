В Финляндии убит 29-летний экс-хоккеист Янне Пухакка

В финском Эспоо убит 29-летний местный экс-хоккеист Янне Пухакка, сообщает газета Ilta-Sanomat.

По сведениям источника, убийство произошло в восемь часов вечера в воскресенье, 13 октября в Хенттаа, Эспоо, на участке, где жил Пухакка и его сожитель, норвежский ветеринар Рольф Нордмо (66 лет). В убийстве полиция подозревает Нордмо, который, по первоначальной версии, и застрелил его у них дома.

По мнению следствия, между мужчинами завязалась ссора, во время которой 66-летний Нордмо схватил пистолет и выстрелил, убив Янне.

На профессиональном уровне Янне играл за «Эспоо Блю», «Эспоо Юнайтед», «ТуТо» и французский «Гап». Карьеру завершил в 2018 году.