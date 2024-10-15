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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 октября
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Вечером 14 и в ночь на 15 октября в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бичер (Кастелиц, Лорей) – 04:53     1:1 Лунделль – 06:37     1:2 Райнхарт (Боквист) – 11:51 (pp)     2:2 Карло (Кёпке, Кастелиц) – 25:08     2:3 Райнхарт – 29:39 (sh)     2:4 Лунделль (Форслинг) – 32:59     3:4 Лорей (Кастелиц, Бичер) – 34:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Кейси – 21:14 (pp)     2:0 Ноэсен (Кейси) – 28:13     3:0 Хишир (Братт) – 50:13 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
8 : 7
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 08:12 (pp)     0:2 Льюис (Тюркотт, Андерсон) – 09:07     1:2 Сандерсон (Ткачук, Штюцле) – 10:25 (pp)     1:3 Кемпе (Кларк, Копитар) – 25:31 (pp)     2:3 Макьюэн (Дженсен) – 30:26     2:4 Лаферрье (Берроуз, Кемпе) – 31:16     3:4 Батерсон (Сандерсон, Норрис) – 35:13 (pp)     4:4 Шабо (Штюцле) – 35:32     4:5 Фиала (Кларк, Копитар) – 36:25 (pp)     5:5 Макьюэн (Годетт) – 37:52     5:6 Лаферрье – 43:38     6:6 Жиру (Пинто, Шабо) – 45:25 (pp)     7:6 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 49:18 (pp)     7:7 Жанно – 54:26     8:7 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 60:56    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лафреньер (Панарин, Джонс) – 11:45     1:1 Ларкин (Холл, Кейн) – 19:58     2:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 37:05 (pp)     3:1 Смит (Зибанеджад) – 44:51     4:1 Зибанеджад (Панарин, Труба) – 58:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Эллер (Пульюярви, Петтерссон) – 06:54     0:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 16:49     1:2 Гуле (Мэтисон, Судзуки) – 18:16     2:2 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 22:51 (pp)     3:2 Хейнеман – 34:26     3:3 Эллер – 36:23     3:4 Хейз (Аччари, Карлссон) – 47:47     3:5 Летанг (Малкин, Грызлик) – 51:32     3:6 Малкин (Грызлик) – 58:50    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ритчи (Мэнсон) – 01:01     1:1 Ли (Хольмстрём, Мейфилд) – 05:33     1:2 Палмьери – 18:13     1:3 Нельсон (Цыплаков, Пелеч) – 28:25     1:4 Нельсон – 31:14 (sh)     2:4 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 40:39     2:5 Дюклер (Романов, Хорват) – 46:48     2:6 Барзал (Пулок) – 58:48    

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после пяти сыгранных матчей имея в активе восемь очков.

В Западной конференции у пяти клубов по шесть очков — у «Юты», «Вегаса», «Далласа», «Калгари» и «Виннипега».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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