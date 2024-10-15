НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 октября
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Вечером 14 и в ночь на 15 октября в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Бичер (Кастелиц, Лорей) – 04:53 1:1 Лунделль – 06:37 1:2 Райнхарт (Боквист) – 11:51 (pp) 2:2 Карло (Кёпке, Кастелиц) – 25:08 2:3 Райнхарт – 29:39 (sh) 2:4 Лунделль (Форслинг) – 32:59 3:4 Лорей (Кастелиц, Бичер) – 34:07
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Кейси – 21:14 (pp) 2:0 Ноэсен (Кейси) – 28:13 3:0 Хишир (Братт) – 50:13 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
8 : 7
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Копитар, Кларк) – 08:12 (pp) 0:2 Льюис (Тюркотт, Андерсон) – 09:07 1:2 Сандерсон (Ткачук, Штюцле) – 10:25 (pp) 1:3 Кемпе (Кларк, Копитар) – 25:31 (pp) 2:3 Макьюэн (Дженсен) – 30:26 2:4 Лаферрье (Берроуз, Кемпе) – 31:16 3:4 Батерсон (Сандерсон, Норрис) – 35:13 (pp) 4:4 Шабо (Штюцле) – 35:32 4:5 Фиала (Кларк, Копитар) – 36:25 (pp) 5:5 Макьюэн (Годетт) – 37:52 5:6 Лаферрье – 43:38 6:6 Жиру (Пинто, Шабо) – 45:25 (pp) 7:6 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 49:18 (pp) 7:7 Жанно – 54:26 8:7 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 60:56
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лафреньер (Панарин, Джонс) – 11:45 1:1 Ларкин (Холл, Кейн) – 19:58 2:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 37:05 (pp) 3:1 Смит (Зибанеджад) – 44:51 4:1 Зибанеджад (Панарин, Труба) – 58:38
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Эллер (Пульюярви, Петтерссон) – 06:54 0:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 16:49 1:2 Гуле (Мэтисон, Судзуки) – 18:16 2:2 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 22:51 (pp) 3:2 Хейнеман – 34:26 3:3 Эллер – 36:23 3:4 Хейз (Аччари, Карлссон) – 47:47 3:5 Летанг (Малкин, Грызлик) – 51:32 3:6 Малкин (Грызлик) – 58:50
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ритчи (Мэнсон) – 01:01 1:1 Ли (Хольмстрём, Мейфилд) – 05:33 1:2 Палмьери – 18:13 1:3 Нельсон (Цыплаков, Пелеч) – 28:25 1:4 Нельсон – 31:14 (sh) 2:4 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 40:39 2:5 Дюклер (Романов, Хорват) – 46:48 2:6 Барзал (Пулок) – 58:48
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после пяти сыгранных матчей имея в активе восемь очков.
В Западной конференции у пяти клубов по шесть очков — у «Юты», «Вегаса», «Далласа», «Калгари» и «Виннипега».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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