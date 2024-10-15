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Малкин снова блистает в НХЛ, Германия победила Нидерланды в Лиге наций. Главное к утру

Гол и две передачи форварда Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграть «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ, сборная Германии победила национальную команду Нидерландов в матче 4-го тура Лиги наций, «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Детройт Ред Уингз» благодаря хет-трику из результативных передач российского нападающего Артемия Панарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль».

2. Сборная Германии дома обыграла Нидерланды в рамках Лиги наций.

3. Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Детройт», у Шестёркина 31 сейв.

4. Украина сыграла вничью с Чехией в матче 4-го тура Лиги наций.

5. ХК «Спартак» всухую проиграл в московском дерби с «Динамо».

6. Сборная Франции с минимальной разницей обыграла Бельгию в матче 4-го тура Лиги наций.

7. Артемий Панарин повторил редкое достижение в истории «Рейнджерс».

8. Илия Топурия заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым.

9. Малкин повторил редкое достижение Овечкина. Из активных игроков такое удавалось только им.

10. Стали известны детали вероятного соглашения Гвардиолы с «Манчестер Сити».

11. Патрик Кейн повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби в НХЛ.

12. Результаты матчей Лиги наций УЕФА 14 октября.