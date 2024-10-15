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Звягин — о ситуации «Авангарда»: я делаю своё дело, не читаю прессу и комментарии

Звягин — о ситуации «Авангарда»: я делаю своё дело, не читаю прессу и комментарии
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после победного матча с «Трактором» (3:1) оценил нестабильную игру омского клуба в сезоне и рассказал о своём отношении к комментариям о нём и команде в прессе.

«Каждый по-разному реагирует на ситуацию, в которой мы оказались. У меня же задача только подготовить команду к следующей игре, и никакие другие вещи меня не интересуют. Я делаю своё дело, не читаю прессу, комментарии. Если приходят в голову мысли, которые не нужны, я их стараюсь выбросить и концентрируюсь на конструктиве», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Победа над «Трактором» стала для «Авангарда» первой гостевой в текущем сезоне.

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