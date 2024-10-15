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Панарин повторил достижения Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля по матчам с 3+ очками

Панарин повторил достижения Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля по матчам с 3+ очками
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Детройт Ред Уингз» отметился тремя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин стал третьим действующим игроком НХЛ, кто набирал три очка и более в 55 и более матчах за последние пять лет. Ранее это удавалось нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю — у них таких матчей 83 и 65 соответственно.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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