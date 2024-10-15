Мичков, Федотов, Замула и Подколзин встретились накануне игры «Эдмонтон» — «Филадельфия»

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Российские хоккеисты «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, Иван Федотов, Егор Замула и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин встретились за ужином накануне очной встречи команд. Совместную фотографию хоккеистов опубликовал Подколзин на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Подколзина в соцсети

В соцсети Х журналисты сообщили, что игроки отпраздновали канадский День благодарения, который состоялся 14 октября.

Матвей Мичков в нынешнем сезоне провёл две игры, в которых отметился одной результативной передачей. Егор Замула в двух играх остался без очков. Василий Подколзин провёл три встречи без голов и передач. Иван Федотов сыграл одну встречу, в которой пропустил пять шайб.

Отметим, что игра «Эдмонтон» — «Филадельфия» состоится 16 октября и начнётся в 5:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2