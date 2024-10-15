Евгений Малкин вышел на чистое 36-е место по очкам в НХЛ, обойдя Игинлу

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в игре с «Монреаль Канадиенс» отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин набрал своё 1303-е очко в карьере и вышел на чистое 36-е место по баллам в истории НХЛ. Российский форвард обошёл Джерома Игинлу, у которого 1300 очков в лиге.

Напомним, сегодня, 15 октября, завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз», который прошёл на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада). Гости обыграли соперников со счётом 6:3.