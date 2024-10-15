«Понимаю, почему он отказался от $ 88 млн». Главный тренер «Детройта» — о Шестёркине

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от $ 88 млн. У него хороший агент», — приводит слова Лалонда журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 32 бросков «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,66 млн.